Сибирский регистр доноров костного мозга в 2023 году увеличился более чем на треть

Донорство костного мозга существует на добровольной основе

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Количество доноров костного мозга в сибирском регистре в 2023 году увеличилось до 13 тыс. человек. По итогам прошлого года оно составляло 8 тысяч - примерно на треть меньше, рассказала на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС исполнительный директор Екатерина Кузнецова.

"За последний год пять тысяч сибиряков изъявили желание, заполнили анкеты, сдали биологический образец. Всего теперь в сибирском регистре 13 тыс. человек. <…>. В прошлом году около трех тысяч вступили именно по Сибири. В этом году нам помогла компания "Трансоил", которая внесла свой вклад - 5 млн рублей. Конечно, это дало нам возможность выезжать в командировки, дало возможность проводить школу рекрутинга", - сказала Кузнецова.

По ее словам, чтобы в России регулярно оказывать помощь больным лейкозом и прочими смертельными заболеваниями, потенциальными донорами должны стать от 500 тыс. до 1 млн человек.

"На сегодняшний день, по официальной статистике Минздрава, трансплантации костного мозга нужны 5 тыс. человек в год. А делается таких трансплантаций от 1,5 до 1,7 тыс. Наша задача сделать так, чтобы смогли спасти всех", - отметила Кузнецова.

Донорство костного мозга существует принципиально на добровольной основе. По словам Екатерины Кузнецовой, если за вступление платить деньги, он становится "мертвым", так как человек, заинтересованный в вознаграждении, часто оказывается не готов проявить себя в качестве донора. Кроме того, это может развязать руки мошенникам - такие случаи известны уже сейчас.

Всего в национальном регистре доноров костного мозга 85 тыс. человек, а в федеральном - порядка 200 тыс. Шанс того, что костный мозг потенциального донора подойдет нуждающемуся в трансплантации - 0,01%.