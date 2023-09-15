Дума может осенью обсудить штрафы до 100 тыс. рублей за пропаганду жестокости к животным

Законопроект направлен на получение отзыва правительства, сообщил первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штраф до 100 тыс. рублей за пропаганду жестокого обращения с животными, может быть внесен в Думу и рассмотрен в первом чтении в ходе осенней сессии. Такое мнение ТАСС высказал первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Введение ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными - законопроект еще не внесен, мы направили его на получение отзыва правительства. Позиция пока еще правительством не сформулирована, но работа над этим ведется. В осеннюю сессию мы рассчитываем его внести и в первом чтении как минимум рассмотреть", - отметил Бурматов.

Законопроект (текст имеется в распоряжении ТАСС) предлагает дополнить КоАП РФ статьей 8.55 "Пропаганда жестокого обращения с животными". Согласно инициативе, за пропаганду жестокого обращения с животными, а также призывы к таким действиям, гражданам может грозить штраф до 10 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или административный арест на срок до 15 суток. Штраф для должностных лиц при этом может составить до 15 тыс. рублей, для юридических - до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Кроме того, законопроект устанавливает, что за производство, показ и распространение фото- и видеоматериалов, печатной и аудиовизуальной продукции, пропагандирующей жестокое обращение с животными, в том числе онлайн, гражданам грозит административный штраф до 20 тыс. рублей. Должностным лицам за такое правонарушение грозит штраф до 25 тыс. рублей, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам - до 100 тыс. рублей. При этом гражданам, должностным и юридическим лицам также грозит конфискация предмета административного правонарушения.