Экспозиции "Улицы Дальнего Востока" могут стать постоянными

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что выставка вышла на новый уровень благодаря тому, что регионы каждый год придумывают новые экспозиции

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Выставка "Улица Дальнего Востока", которая традиционно проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), может стать постоянной. Об этом сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Я думаю, что "Улица Дальнего Востока" становится отдельным притяжением для гостей ВЭФ. Будем стараться, чтобы это и дальше было так, чтобы она работала в течение года. <…> Нам бы хотелось сделать ее перманентным ВДНХ Дальнего Востока", - сказал он.

Министр отметил, что "Улица Дальнего Востока" вышла на новый уровень благодаря тому, что регионы каждый год придумывают новые экспозиции. "Культурная, танцевальная, музыкальная, спортивная [программы] на высочайшем уровне. <…> Это не только регионы, у Минспорта уже который год подряд блестящий павильон, там проходят соревнования по ГТО. Минпромторг выставляет современные технологии", - пояснил он.

Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках ВЭФ проводили на острове Русском во Владивостоке традиционную выставку достижений и перспективных проектов "Улица Дальнего Востока". В павильонах выставки гости могли почувствовать себя пилотами самолета Су-57, поучаствовать в соколином аукционе, познакомиться с экономическим и туристическим потенциалом макрорегиона. К примеру, концепция павильона Приморского края в этом году звучала как "Приморье - важное звено нового пути". В тематическом пространстве "Транспорт и логистика" на панорамном экране вращалась Земля в космосе.

Посетители выставочного павильона Еврейской автономной области могли ознакомиться с уникальными национальными чертами, природными красотами и инвестиционным потенциалом региона. Экспозиция Бурятии называлась "Байкал. Бурятия - живой репортаж". В павильоне республики можно было ознакомиться с туристическими маршрутами, с круизом по озеру Байкал, узнать многое о буддизме и о национальных парках рядом с озером. Якутия на "Улице Дальнего Востока" представляла инвестиционные проекты и эксклюзивные туристические продукты. Внутренняя выставочная экспозиция основного здания павильона Хабаровского края акцентировала внимание на темах экономического, промышленного и туристического развития региона. Первый этаж павильона Амурской области был посвящен истории БАМа - в честь 50-летия с начала его строительства.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступал Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.