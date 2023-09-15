Макрон выступил за "европейскую солидарность" в ситуации с мигрантами на Лампедузе

На острове число нелегалов превысило количество местных жителей

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Евросоюз должен оказать поддержку властям Италии на фоне ситуации с резким притоком мигрантов на остров Лампедуза, где число нелегалов уже превысило количество местных жителей. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Эта ситуация показывает, что миграция - это феномен, который затрагивает всех европейцев. Люди рисковали жизнями, чтобы перебраться через море, и мы должны позаботиться о них. Необходимо придерживаться европейской солидарности, на основе этого будут строиться переговоры главы МВД Франции с его европейскими коллегами. Наш долг, как европейцев, не бросать Италию в трудной ситуации", - заявил Макрон.

Глава государства не ответил, какую именно роль готова сыграть Франция в вопросе перераспределения мигрантов с Лампедузы, заявив лишь, что "весь Евросоюз должен сыграть свою роль". Он также добавил, что любой человек, прибыв на территорию ЕС, имеет право подать запрос об убежище, который будет рассмотрен должным образом.

В пятницу телеканал TF1 сообщил, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен намерен в течение дня обсудить тему ухудшения миграционной обстановки в Италии с итальянским и германским коллегами. Перед этими переговорами и после них, уже в субботу, Дарманен проведет совещание с представителями французских правоохранительных органов.

Ранее глава МВД Франции анонсировал усиление контроля на границах с Италией в связи со сложной миграционной ситуацией. Французские власти отмечают на этом направлении двукратный прирост числа нелегалов. Помимо привлечения дополнительных сил из числа военных, МВД Франции также активно задействует беспилотные летательные аппараты для наблюдения за наиболее напряженными участками границы и выявления маршрутов нелегальных мигрантов.

Критическая ситуация сложилась на итальянском острове Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей. Там начались беспорядки. Как сообщали местные власти, эскалация произошла после прибытия за два дня рекордно большого числа нелегалов - более 6 тыс. человек. В целом же по стране, согласно данным итальянских властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадилось более 100 тыс. мигрантов.