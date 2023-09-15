В Воронежской области у подростка подтвердили заражение сибирской язвой

Он находится в областной детской клинической больнице

ВОРОНЕЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Медики подтвердили заболевание сибирской язвой у подростка из очага инфекции в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области, сообщила ТАСС представитель департамента здравоохранения региона.

"На данный момент в БСМП [Больнице скорой медицинской помощи] №8 находятся на лечении восемь человек из Богучарского района, у всех лабораторно подтверждена сибирская язва. В ОДКБ [Областной детской клинической больнице] №2 находится на лечении подросток из Богучарского района. Его диагноз лабораторно подтвердили. Кроме того, в БСМП №8 продолжает лечение житель Панинского района", - рассказала она.

Ранее медики сообщали о госпитализации 10 человек, в том числе одного подростка, из двух очагов сибирской язвы в Воронежской области. У девяти человек диагноз подтвердили, у подростка врачи взяли пробы и анализы для проверки заражения.

На сайте правительства Воронежской области 7 сентября разместили указ губернатора региона Александра Гусева о введении с 7 сентября до 20 декабря карантина в селе Лебединка, где выявлены два очага сибирской язвы: в здании фермы на улице Клубная, 15А, а также на участке на расстоянии в 650 м от нее. Неблагополучной зоной по сибирской язве признано село Лебединка, угрожаемой - села Плесновка и Новоникольск Богучарского района и хутор Криничный Кантемировского района, где запрещено посещение посторонних лиц, провоз животных, их убой, продажа продуктов убоя и так далее. По данным регионального Россельхознадзора, у владельца фермы в селе Лебединка 28 августа внезапно пала корова, но в ветеринарную службу об этом он не сообщил, а 5 сентября у него пало еще одно животное. После этого работники фермы с симптомами заболевания стали обращаться за медицинской помощью.