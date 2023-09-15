В Нижнем Новгороде участниками полуфинала "Большой перемены" стали более 1 тыс. человек

Министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева сообщила, что школьники приехали из 20 регионов России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Участниками прошедшего в Нижнем Новгороде полуфинала конкурса "Большая перемена" для учеников 8-10-х классов стали более 1 тыс. человек из 20 регионов России, рассказала ТАСС министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

"Нижний Новгород - столица "Большой перемены" для студентов средних профессиональных образовательных организаций, у нас в этом году пройдет уже в третий раз финал, мы ребят ждем. Я думаю, именно поэтому <…> мы принимаем сейчас полуфинал для 8-10-х классов. Больше 1,1 тыс. детей к нам приехало, они у нас очень активные, они прожили эти дни очень насыщенно, у них была конкурсная программа", - рассказала Ануфриева.

По ее словам, школьники приехали из 20 регионов России, включая Крым, Башкирию, Удмуртию, Марий Эл, Саратовскую и Самарскую области. Во время конкурса школьники делились на команды и решали кейсы от экспертов. "Кроме этого, у нас были профориентационные экскурсии в вузы, потому что у ребят как раз возраст поступать, они посетили 10 наших вузов, плюс мы им предложили поучаствовать в полезной программе. Это была реальная помощь бойцам СВО", - добавила министр.

Гендиректор АНО "Большая перемена" Наталия Мандрова в видеообращении к участникам полуфинала обратила внимание на то, что в 2023 году конкурс объединил старшеклассников и студентов колледжей. "Этот год для "Большой перемены" особенный, наше сообщество пополнилось еще на 3 млн человек", - отметила Мандрова.

Конкурс "Большая перемена" - флагманский проект Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Его соорганизатором выступает Росмолодежь. Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.