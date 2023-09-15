15 сентября, 11:49,
обновлено 15 сентября, 11:57

МВД Великобритании внесло ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций

Согласно указу, принадлежность к группе или ее активная поддержка станет уголовным преступлением

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Британские власти внесли ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. Об этом говорится в заявлении МВД Соединенного Королевства.

"Российская наемническая организация "Группа Вагнера" были признана террористической организацией сегодня (15 сентября) после внесения соответствующего указа на рассмотрение в парламент 6 сентября. Указ незамедлительно вступает в силу. Принадлежность к "Группе Вагнера" или ее активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, что [грозит] потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может быть назначено наряду со штрафом", - сказано в нем. 

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