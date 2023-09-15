15 сентября, 11:58

В Курганской области 19 школ частично закрылись на карантин из-за заболеваемости

Еще одно учебное учреждение закрылось полностью

ТАСС, 15 сентября. В Курганской области 1 школа закрылась на карантин полностью, еще 19 - частично из-за ситуации с заболеваемостью детей. Об этом сообщили ТАСС в департаменте образования и науки.

"На 15 сентября закрыта полностью 1 школа, 19 - частично. [Детских] садиков частично закрыто 7. Полностью закрыта Красноуральская СОШ Юргамышского района, там обучается 111 детей", - сказали в пресс-службе.

В департаменте пояснили, что ситуация стабильная, меры касаются порядка 2 тыс. детей - меньше 2% от общего числа учащихся.

"Департаментом ведется мониторинг заболеваемости в еженедельном режиме. В школах проводится вакцинация от гриппа", - подчеркнули в пресс-службе. 

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