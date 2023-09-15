В Югре открыли первый профильный прокурорский класс

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко сообщил, что большое внимание будут уделять внеурочным мероприятиям, нацеленным на формирование научного мировоззрения, уважительного отношения к закону и обществу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 сентября. /ТАСС/. Открытие первого в Ханты-Мансийском автономном округе профильного прокурорского класса состоялось в Нижневартовске, втором по численности городе Югры. Об этом сообщили глава муниципалитета Дмитрий Кощенко в своем Telegram-канале.

"Первый в Югре профильный прокурорский класс открылся в Нижневартовске. Он появился благодаря соглашению правительства региона и уральской транспортной прокуратуры. Обучение в нем позволит ребятам получить углубленные знания и навыки, необходимые для работы в прокуратуре, повысит конкурентоспособность наших юных земляков на рынке труда", - написал он.

По его словам, большое внимание здесь будет уделяться внеурочным мероприятиям, нацеленным на формирование научного мировоззрения, уважительного отношения к закону и обществу, воспитание патриотизма. В свою очередь в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили, что в обучении будут участвовать сотрудники ведомства. "Данный класс поможет <...> развить психологические и морально-нравственные качества, сознательное и творческое отношение к выполнению в будущем служебных обязанностей", - сказано в сообщении.