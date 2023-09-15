СМИ: на Украине демонтировали советскую звезду с обелиска "Городу-герою Киеву"

По информации Би-би-си, в столице страны работники коммунальных служб отбили "звезду героя" с монумента и погрузили ее в грузовик, а также отказались от комментариев

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Работники коммунальных служб столицы Украины демонтировали пятиконечную звезду с обелиска "Городу-герою Киеву". Об этом сообщает Украинская служба Би-би-си.

Как передал корреспондент британской вещательной корпорации с места происшествия, работники коммунальных служб отбили "звезду героя" с обелиска и погрузили ее в грузовик. Они отказались от комментариев. Ничего не прокомментировали и сотрудники департамента территориального контроля города Киева, куда позвонили журналисты.

Город-герой - высшая степень отличия, которой удостоены 12 городов Советского Союза, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Киеву это звание было присвоено в 1965 году.

Обелиск городу-герою Киеву был воздвигнут на площади Победы столицы страны после ее реконструкции в 1982 году. Монумент представляет собой четырехгранный 40-метровый пилон, облицованный белым мрамором. Обелиск венчала позолоченная пятиконечная звезда диаметром 3 м. По бокам обелиска были помещены бронзовые позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" (этой награды Киев был удостоен в 1965 году) и ордена Ленина (награжден в 1961 году, вместе с присвоением звания "Город-герой"), дата "1941 - 1945" и надпись "Городу-герою Киеву" (на украинском и русском языках).

В августе этого года по распоряжению властей Киева с монумента "Родина-мать", установленного в 1981 году на торжествах по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне, был демонтирован герб СССР и заменен на трезубец.

Борьбу с советской символикой на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает об общей с Россией истории.