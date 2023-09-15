В школах Екатеринбурга 17 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

В пресс-службе администрации города сообщили, что выявили 180 заболевших

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Ученики 17 классов в школах Екатеринбурга ушли на карантин из-за высокого уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"На карантин по ОРВИ закрыто 17 классов в 10 общеобразовательных организациях, в них болеет 180 обучающихся. Закрытых учреждений нет", - отметили там.

По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за прошлую неделю выявили более 23,2 тыс. случаев ОРВИ, что выше уровня позапрошлой недели почти на 63%. В структуре заболеваемости 65% составляют дети.