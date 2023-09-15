Дума может осенью обсудить право кабмина устанавливать требования к разведению животных

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что Минприроды "заинтересовано в том, чтобы решить проблему" неурегулированного разведения животных"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Законопроект, наделяющий кабмин РФ полномочиями устанавливать требования к разведению и маркированию животных, может быть внесен в Думу и рассмотрен в первом чтении в ходе осенней сессии. Такое мнение ТАСС высказал первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Ждем отзыва правительства. При этом у нас есть позиция Минприроды, которое за. Поэтому ждем положительного ответа [от кабмина], в этом случае в осеннюю сессию будем его вносить и рассматривать", - отметил Бурматов.

Он подчеркнул, что Минприроды РФ "заинтересовано в том, чтобы решить проблему" неурегулированного разведения животных. "Это профильное ведомство, есть невыполненное поручение президента по регулированию деятельности по коммерческому разведению животных, оно просрочено уже практически на год", - подчеркнул Бурматов.

Законопроект (текст имеется в распоряжении ТАСС) предлагает дополнить закон об ответственном обращении с животными нормой, согласно которой к полномочиям правительства РФ предлагается отнести установление требований к разведению животных, условиям их содержания, маркирования, а также случаев, при которых допускается реализация потомства животных.

"То есть мы предложили правительство наделить правом устанавливать требования к коммерческому разведению животных. При этом не предлагаем [четко] прописывать эти требования в федеральном законе, потому что очевидно, что это должен быть достаточно подвижный текст, он должен меняться в зависимости от потребностей - они [требования] могут быть по началу более рамочными, потом становиться более жесткими. Так система будет потихоньку выстраиваться", - отметил Бурматов, подчеркнув, что законопроект также был поддержан представителями Российской кинологической федерации.