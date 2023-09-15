В Госдуме призвали направлять штрафы за жестокое обращение с животными на создание приютов

Первый замглавы комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что эта "тема находится в проработке"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Средства, поступившие в федеральный бюджет от штрафов за жестокое обращение с животными, необходимо направить в регионы для строительства приютов. Такое мнение выразил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"В прошлую сессию мы приняли поправки в КоАП РФ, установив штрафы за жестокое обращение с животными, за выброшенных животных, за нарушения в цирках и зоопарках. Появилось сразу пять новых составов в КоАП. И штрафы идут в федеральный бюджет, потому что КоАП федеральный. Мы эту ситуацию оценили и посчитали, что штрафы можно было бы окрасить и возвращать их регионам", - сказал он на пресс-конференции.

Бурматов добавил, что средства должны идти на решение проблем, связанных с безнадзорными животными, "в первую очередь напрашивается строительство приютов". По его словам, "тема находится в проработке".