Главу OpenAI назвали самым влиятельным евреем в мире по версии The Jerusalem Post

После Сэма Альтмана второе и третье места заняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Гендиректор американской компании OpenAI Сэм Альтман стал в этом году самым влиятельным евреем мира по версии израильской газеты The Jerusalem Post. Список наиболее значимых персон еврейского происхождения обнародован изданием в пятницу по случаю отмечаемого в эти дни праздника Рош ха-Шана - Нового года по еврейскому календарю.

На второе место авторы списка поместили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на третьей позиции - госсекретарь США Энтони Блинкен. Десятку наиболее влиятельных евреев планеты по версии The Jerusalem Post в этом году составили главным образом израильские политики и общественные деятели, и во многом их имена связаны с вызвавшей многочисленные споры и массовые протесты в Израиле судебной реформой, которую проводит правительство Нетаньяху.

Среди прочего в топ-50 на 22-м месте в общей номинации "Помощь Украине" совместно с главой Международного братства христиан и евреев Яэль Экштейн отмечен российский миллиардер Роман Абрамович. Их The Jerusalem Post назвала "маяком надежды для украинцев и украинских евреев, ставших беженцами". Издание отмечает посреднические усилия Абрамовича и его стремление "оказать помощь как евреям, так и иным общинам, пострадавшим от продолжающегося конфликта".

Кроме того, на 48-е место в списке наиболее влиятельных евреев The Jerusalem Post поместила американского журналиста Эвана Гершковича, арестованного в России по подозрению в шпионаже. Как отмечает издание, это первый подобный случай со времен холодной войны.

Завершают публикацию две позиции, не включенные в общий список топ-50 самых влиятельных евреев. "Почетное упоминание жюри" получил национальный флаг Израиля как "символ единства и разнообразия" в свете продолжающихся с начала года в Израиле массовых антиправительственных протестов. А в рубрике "Постскриптум" отмечен основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, погибший в авиакатастрофе 23 августа.

Революция ИИ

Первенство Альтмана в этом перечне авторы The Jerusalem Post объяснили технологической революцией, связанной с прорывом в области развития искусственного интеллекта (ИИ), олицетворением которой стал созданный компанией OpenAI чат-бот ChatGPT. "Искусственный интеллект стремительно меняет мир, преображая его настолько, что мы до конца еще не можем это осознать. Хотя некоторые и раньше были знакомы с ИИ, в 2023 году этот термин стал известен в каждом доме, и ChatGPT ассоциируется с этим понятием больше, чем какой-либо другой инструмент", - отметили составители списка.

Как замечает The Jerusalem Post, сам Альтман называет себя типичным "евреем со Среднего Запада" США. В одном из недавних интервью он говорил, что это происхождение "точно определяет его менталитет: крайний оптимизм и готовность к тому, что в любой момент все пойдет наперекосяк".

Американская компания OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России. 14 марта 2023 года компания представила новое поколение алгоритма обработки естественного языка - модель GPT-4.