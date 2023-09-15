В Казахстане приостановили продажу билетов на ледовое шоу Татьяны Навки

В службе поддержки сервиса topbilet.kz сообщили, что причины приостановки продаж неизвестны

АЛМА-АТА, 15 сентября. /ТАСС/. Продажа билетов на запланированное в конце декабря в Алма-Ате ледовое шоу Татьяны Навки приостановлена. Мероприятие должно пройти на площадке ледового дворца "Алматы арена".

Согласно расписанию выступлений, премьера музыкально-театрального шоу "История любви Шахерезады" намечена на 23 декабря. Как убедился корреспондент ТАСС, в настоящее время покупка билетов на сайте дворца недоступна. В свою очередь на портале topbilet.kz, где реализуются билеты на различные мероприятия, сообщается, что продажи приостановлены.

В службе поддержки сервиса topbilet.kz на запрос ТАСС позже сообщили, что причины приостановки продаж неизвестны. "Организаторы попросили приостановить, но концерт пока не отменяется. Как только продажи откроются, мы объявим об этом", - уточнила сотрудница.

Пресс-служба городского управления спорта сообщила, что организаторы планируют отменить ледовое шоу. "Вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений напрямую между администрацией концертного отдела комплекса "Алматы арена" и агентами Татьяны Навки. Вместе с тем, по информации администрации концертного отдела комплекса "Алматы арена", организаторы намерены отменить концерт. Продажа билетов в данный момент приостановлена", - цитирует заявление управления спорта портал "Информбюро".