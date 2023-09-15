Минпросвещения запустило единый календарь образовательных событий

Календарь поможет планировать образовательные активности и участие в них

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ запустило календарь проводимых в стране образовательных мероприятий всероссийского, межрегионального и международного уровней, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Единый календарь образовательных событий предназначен для информирования обучающихся, родителей, педагогов, руководителей образовательных организаций различных типов, методистов о проводимых в РФ образовательных мероприятиях всероссийского, межрегионального и международного уровней. Календарь поможет планировать образовательные активности и участие в них. Он формируется и ежеквартально обновляется в течение всего года", - говорится в сообщении.

Среди организаторов событий, размещенных в календаре, как педагогические вузы, так и классические, в частности МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, а также федеральные и региональные органы государственной власти и общероссийские общественные организации, такие как АНО "Россия - страна возможностей", Российское общество "Знание", общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых".

Сервис содержит краткую информацию об образовательном событии, дате и времени его проведения, организаторах, категории участников, количестве оставшихся мест для участников, а также ссылки на регистрацию и подключение. Оператором календаря является Академия Минпросвещения России.