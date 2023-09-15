В Брянске отменили карантин по АЧС в магазинах "Европа"

Речь идет о магазинах на Маяковском проспекте и Московской улице, где ранее признали инфицированными морозильные лари по размещению мясной продукции

ТАСС, 15 сентября. В Брянской области отменили ограничительные мероприятия, введенные в двух магазинах "Европа" из-за обнаружения очага африканской чумы свиней. Об этом говорится в указе губернатора региона Александра Богомаза, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней. Признать утратившим силу указ губернатора Брянской области от 9 сентября 2023 года №110 "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней", - говорится в документе.

Как уточнили ТАСС в региональном управлении ветеринарии, речь идет об отмене карантина в магазинах ООО "Европа", расположенных на Маяковском проспекте и Московской улице в Брянске. Ранее специалисты признали там инфицированными морозильные лари по размещению мясной продукции.