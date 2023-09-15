В 2023 году на МЖД отремонтировали почти 215 км пути

Также в ходе ремонтно-путевой кампании уложили 134 комплекта стрелочных переводов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. План ремонтно-путевой кампании Московской железной дороги (МЖД) выполнили почти на 70%. Об этом сообщается на официальном сайте МЖД.

"В ходе ремонтно-путевой кампании, которая проводится с апреля, на МЖД отремонтировано 213 из 306 км пути, запланированных к обновлению в этом году. Также уложено 134 комплекта стрелочных переводов", - значится в публикации.

Отмечается, что в Московской области основные работы выполнены на следующих наиболее протяженных участках: Воскресенск-Пески (12,5 км), Санино-Поточино (9,8 км), Чисмена-Волоколамск (9 км), Санино-Орехово-Зуево (8,7 км), Овражки-Гжель (8,2 км), Бронницы-Виноградово (5,9 км). "В Рязанской: Шелухово-Шилово (14,9 км), Чемодановка-Ряжск-1 (12,6 км); в Калужской: Шемякино-Ерденево (7,7 км); в Тульской: Мордвес-Венев (7,3 км); в Орловской: Мценск-Думчино (11,4 км); в Курской: Лукашевка-Дьяконово (7,3 км); в Смоленской области: Уваровка-Гагарин (9,9 км)", - уточнили в МЖД.

Кроме того, работы продолжаются на участках Большого кольца, Ярославского, Казанского и Павелецкого радиальных направлений МЖД, а также в Брянской и Курской областях.