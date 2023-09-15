В Москве реконструируют здание детской школы искусств им. Флиера

Руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов отметил, что проект разработают с применением технологий информационного моделирования

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Здание детской школы искусств имени Якова Владимировича Флиера в районе Куркино будет реконструировано. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время осуществляется подготовка конкурсной документации для определения проектировщика. Проект будет разработан с применением технологий информационного моделирования", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба депстроя.

Детская школа искусств имени Я. В. Флиера расположена в районе Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы по адресу: ул. Родионовская, д. 16, к. 3А. Двухэтажное кирпичное здание было построено в 1935 году. Его общая площадь составляет более 490 кв. м.

"Реконструкция здания обеспечит создание современных, комфортных и безопасных условий для организации дополнительного образования детей", - заверили в департаменте.