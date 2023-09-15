Хабенский обещал экипажу "Союза МС-24" после возвращения с МКС "творческую невесомость"

Художественный руководитель - директор МХТ им. А. П. Чехова пожелал от лица всей труппы театра и зрителей "в штатном режиме выйти на орбиту, состыковаться, с легкостью и радостью окунуться в невесомость"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 15 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель - директор МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский пожелал удачи экипажу космического корабля "Союз МС-24" перед полетом на МКС и пообещал им показать другую невесомость после их возвращения - творческую.

"От лица всей труппы театра, зрителей, которые к нам приходят, себя лично хочу пожелать в рабочем, штатном режиме выйти на орбиту, состыковаться, с легкостью и радостью окунуться в невесомость, отработать все, что должны сделать, вернуться к нам. Мы вас ждем, мы вас здесь под белые рученьки погрузим в другую невесомость, другого качества, другого рода - в творческую невесомость", - сказал Хабенский во время общения "за стеклом", когда экипаж проверял скафандры на герметичность.

В свою очередь заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который также станет спецкором ТАСС на МКС, сказал, что экипаж уже выполнил почти все традиции. "Мы уже подписали все, что нужно было подписать, съели все, что должны были съесть, осталась только крайняя традиция - сходить на колесо. Сейчас у нас штатная проверка герметичности", - пояснил он.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября. На корабле на МКС отправятся заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который также станет спецкором ТАСС на МКС, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".

На ракету нанесены изображения к 130-летию Новосибирска, 125-летию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова (символ театра - чайка - станет индикатором невесомости), 105-летию министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева и международной выставке-форуму "Россия".

Посмотреть на пуск ракеты прилетели актеры Московского художественного театра имени А. П. Чехова. Накануне в городе рядом с космодромом они впервые представили музыкально-поэтический вечер. В нем приняли участие Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Николай Чиндяйкин, Кристина Бабушкина, Ольга Литвинова, Марина Брусникина, Алена Хованская, Павел Ващилин, Алексей Варущенко, Юлия Чебакова.