В 18 районах Москвы проверили качество воздуха

Измерения провели по заявкам жителей города

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Измерения качества воздуха провели по заявкам жителей в 18 районах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В Москве каждый житель имеет возможность сообщить в департамент природопользования о неприятных запахах или загрязнении воздуха. Ни один сигнал от горожан не остается без внимания: ГПБУ "Мосэкомониторинг" планово проводятся экологические обследования указанных в заявках территорий. Для этих целей в составе московской системы экологического мониторинга функционируют три передвижные экологические лаборатории. В период с 6 по 12 сентября 2023 года передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследованы 18 территорий города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей. Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам.

"На прошлой неделе передвижная лаборатория посетила округа [и районы]: ЗАО (Очаково-Матвеевское, Можайский), ВАО (Новогиреево), СЗАО (Хорошево-Мневники, Строгино, Северное Тушино, Куркино), ТиНАО (поселения Сосенское, Десеновское, Кокошкино, Внуковское), САО (Войковский), ЮАО (Чертаново Северное), ЮВАО (Нижегородский, Текстильщики, Люблино), ЮЗАО (Южное Бутово, Обручевский). Результаты рейдов передвижных лабораторий, а также проведенного анализа проб доступны на сайте портала открытого правительства Москвы", - заключили в департаменте.