Московский зоопарк запустил традиционный осенний сбор урожая

Лакомства и игрушки для обогащения среды обитания животных будут принимать до конца ноября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Осенний сбор урожая объявили в Московском зоопарке. Несколько раз в год для его обитателей можно принести лакомства и игрушки, сообщили в пресс-службе зоосада.

"Такая возможность действительно есть пару раз в год. Осенью - это традиционная "тыквенно-кукурузная фиеста". Мы принимаем урожай, который впоследствии пойдет на обогащение среды обитания для животных", - значится в сообщении.

Так, с 15 сентября и до конца ноября в зоопарке будут принимать тыкву (желательно круглую), кабачки, кукурузу, подсолнухи, чистые (собранные далеко от дороги) дубовые и кленовые листья, желуди, сфагнум, боярышник, барбарис целые гроздья калины, молодые шишки сосны, кедровые шишки, раскрытые шишки. "Осенние дары принимаются на специальном пункте, расположенном на служебном входе по адресу: Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103", - уточнили в пресс-службе.

Там заверили, что все будет использовано для обогащения среды обитания животных. "Это будет новый интересный предмет, украшение вольера, пищевое обогащение, "пряталка" для корма. Большие тыквы - обогащение среды обитания для хищников - туда прячется корм. Из маленьких тыковок получаются уютные укрытия, например, для мышей-малюток, а кабачки погонять/погрызть любят, например, гривистые волки. Для птиц орнитологи принимают дикие ягоды (боярышник, калина, барбарис и т.п.), можно сушеные", - заключили в пресс-службе зоосада.