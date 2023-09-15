Вузовские учебники по истории РФ разрабатываются для будущих инженеров, медиков и аграриев

С 1 сентября в вузах стало обязательным изучение отечественной истории

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Концепция преподавания истории России для непрофильных специальностей в вузах предполагает выпуск разных учебников для студентов разных специализаций, и сейчас разрабатываются сразу шесть таких учебников, в том числе для инженеров, медиков и аграриев, с учетом специфики их будущей профессии. Об этом сообщил председатель правления Российского исторического общества (РИО) Руслан Гагкуев, выступая в ходе лектория "История. Техника. Производство".

С 1 сентября в российских вузах стало обязательным изучение отечественной истории, на нее должно отводиться не менее 144 часов. Для студентов неисторических специальностей начал преподаваться обновленный и расширенный курс истории.

"Мы посчитали, что раз создана соответствующая концепция преподавания истории, должен быть и современный учебник, который помогал бы по этой концепции заниматься. И сейчас по заданию, поставленному министерством науки и высшего образования, идет разработка нового учебника истории, даже скажу больше - не одного учебника, а сразу нескольких", - сказал Гагкуев.

По его словам, разработчики концепции полагают, что история России должна преподаваться студентам с учетом специфики их будущей профессии, с учетом в том числе отраслевой истории. "И сейчас в таком первом пуле учебников разрабатывается сразу шесть предметных областей, в том числе для инженеров, для медиков, для аграриев. В дальнейшем, если этот опыт будет признан положительным, появятся и по ряду еще групп специальностей аналогичные учебники, учитывающие предметную специфику", - добавил Гагкуев.

Гагкуев выступил с лекцией "История для не историков. О новой концепции преподавания истории в вузах" в рамках лектория, подготовленного при участии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и Российского исторического общества при поддержке Росмолодежи.

В июне 2023 года замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский в беседе с корреспондентом ТАСС заметил, что "учебник для вуза - не главное", но тем не менее "типовой учебник для тех преподавателей, кому он нужен, в течение следующего учебного года будет разработан". Говоря о концепции преподавания истории для непрофильных специальностей, Могилевский отметил, что сейчас устанавливаются "требования к минимуму знаний, то есть содержанию этого курса".