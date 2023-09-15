15 сентября, 14:09

В ЛНР школы и интернаты получили 19 автобусов от Минпромторга

Транспортные средства прибыли из Ростова-на-Дону

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Минпромторг России направил 19 автобусов в школы и специализированные интернаты Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках программы социально-экономического развития региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки ЛНР.

"Учреждения образования получили новые школьные автобусы от Минпромторга России: прибывшие накануне из Ростова-на-Дону 19 транспортных средств переданы в школы и специализированные интернаты", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Уточняется, что автобусы получили школы Лутугинского и Славяносербского районов - там, где школы разрушены, или в них еще ведутся ремонтные работы и учеников возят на учебу в соседние поселки. Транспорт также отправили в отдаленные населенные пункты Первомайского, Краснодонского, Станично-Луганского и Белокуракинского районов. В ближайшее время в ЛНР будет доставлено более 30 школьных автобусов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация