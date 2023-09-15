В ЛНР школы и интернаты получили 19 автобусов от Минпромторга

Транспортные средства прибыли из Ростова-на-Дону

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Минпромторг России направил 19 автобусов в школы и специализированные интернаты Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках программы социально-экономического развития региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки ЛНР.

"Учреждения образования получили новые школьные автобусы от Минпромторга России: прибывшие накануне из Ростова-на-Дону 19 транспортных средств переданы в школы и специализированные интернаты", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Уточняется, что автобусы получили школы Лутугинского и Славяносербского районов - там, где школы разрушены, или в них еще ведутся ремонтные работы и учеников возят на учебу в соседние поселки. Транспорт также отправили в отдаленные населенные пункты Первомайского, Краснодонского, Станично-Луганского и Белокуракинского районов. В ближайшее время в ЛНР будет доставлено более 30 школьных автобусов.