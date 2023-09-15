15 сентября, 14:13
Пандемия COVID-19

В Турции у девяти человек выявили заражение штаммом коронавируса "эрис"

REUTERS/ Murad Sezer
© REUTERS/ Murad Sezer

Глава Минздрава республики Фахреттин Коджа сообщил, что ситуация не дает поводов для беспокойства

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере девять случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 ("эрис") зарегистрировано в Турции. Об этом сообщил журналистам глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

Читайте также
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Ситуация не дает поводов для беспокойства. Вариант "эрис", который имеет низкую вирулентность, был выявлен у девяти человек после проведения лабораторных анализов. Они контактировали за границей и находятся в одной провинции Турции", - сказал министр. Он добавил, что поскольку новый вариант коронавируса начинает распространяться в других странах, вероятно, что он придет и в Турцию.

Ранее Коджа сообщал, что лаборатории в республике постоянно проводят анализы и тесты. В основном обнаруживаются варианты "омикрон". О результатах Турция сообщает и общественности, и передает информацию на международном уровне.

Турция в середине 2022 года полностью отменила все антиковидные ограничения, в том числе ПЦР-тесты при пересечении границ. Всего за время распространения коронавируса в стране заразились 17,2 млн человек, более 102 тыс. умерли. 

Теги:
ТурцияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация