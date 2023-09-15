В РИО сообщили о дефиците преподавателей после введения курса по истории России в вузах

Председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев отметил, что сейчас обучение по этому предмету ведут часто совсем молодые наставники

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Введение курса по истории России для непрофильных специальностей в вузах выявило дефицит преподавателей в этой сфере, и сейчас обучение здесь ведут часто "вчерашние студенты", совсем молодые наставники. Об этом сообщил председатель правления Российского исторического общества (РИО) Руслан Гагкуев, выступая в ходе лектория "История. Техника. Производство".

С 1 сентября в российских вузах стало обязательным изучение отечественной истории, на нее должно отводиться не менее 144 часов.

"Что важно, этот курс стал таким своеобразным драйвером роста молодых преподавателей, потому что долгое время истории в высших учебных заведениях на неисторических специальностях уделялось времени совсем немного, и сейчас, когда выяснился дефицит преподавателей, многие вчерашние студенты - нынешние молодые преподаватели получили возможность приложения своих сил. Таким образом, даже состав преподавательский здесь в существенной степени обновился", - сказал Гагкуев.

Председатель правления РИО выступил с лекцией "История для не историков. О новой концепции преподавания истории в вузах" в рамках лектория, подготовленного при участии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и Российского исторического общества при поддержке Росмолодежи.