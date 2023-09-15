Генпрокурор РФ обсудил сотрудничество с главами надзорных ведомств Киргизии и Таджикистана

Игорь Краснов сообщил, что прокурорские работники не только делятся друг с другом опытом надзорной деятельности, но и успешно взаимодействуют в научно-образовательной сфере

БАКУ, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обсудил в Баку с прокурорами Киргизии и Таджикистана вопросы взаимодействия надзорных ведомств этих стран.

На встрече с прокурором Киргизии Курманкулом Зулушевым Краснов отметил, что прокуратуры двух стран "продолжают активно взаимодействовать по широкому спектру вопросов, плодотворно реализуются двусторонние программы сотрудничества".

Генпрокурор РФ сообщил, что прокурорские работники не только делятся друг с другом опытом надзорной деятельности, но и успешно взаимодействуют в научно-образовательной сфере. По его словам, российские прокуроры проводят обучающие семинары для иностранных коллег. Россия также делится с практикой по борьбе с киберпреступностью, распространением террористических и экстремистских идеологий.

Также Краснов встретился с генпрокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном. На встрече обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия, в том числе в сфере образования. Генпрокурор поблагодарил Рахмона за помощь, оказываемую в рамках достигнутых ранее двусторонних договоренностей.

В качестве примера он привел предоставление сведений, ставших одним из поводов для возбуждения уголовного дела в отношении участника запрещенной в РФ террористической "Партии исламского возрождения Таджикистана", обвиняемого в публичном распространении в интернете фейков о ВС РФ.

На обеих встречах стороны подписали документы о взаимодействии в сфере образования.