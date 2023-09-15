Минпросвещения решило вопрос с педагогами в школе Екатеринбурга после массового ухода

По данным СМИ, число уволившихся учителей в образовательном учреждении достигло 20

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения России решило кадровый вопрос с педагогами в школе №22 Екатеринбурга, со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объеме. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе №22 Екатеринбурга. Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объеме", - отметили в министерстве.

В департаменте информационной политики Свердловской области добавили, что с родителями учеников 15 сентября встретился директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Он проинформировал их о том, что оставшаяся нагрузка на время будет перераспределена между другими учителями. По его словам. предпринимаются все меры по поиску новых педагогов. Ситуация находится под особым контролем министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в летний период из школы уволилась большая группа учителей, а из расписания школьников исчезли соответствующие предметы. По данным некоторых из них, число уволенных педагогов достигло 20.