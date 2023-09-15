Конкурс "Город добрых соседей" проведут к юбилею Кирова в 2024 году

Прием заявок на участие начнется 22 сентября

КИРОВ, 15 сентября. /ТАСС/. В Кировской области приняли решение вновь провести конкурс проектов инициативных горожан "Город добрых соседей" к юбилею Кирова в 2024 году. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Александр Соколов на "Форуме инициативных граждан".

"Приняли решение о том, что конкурс будет и в следующем году. Следующий год юбилейный, будем заниматься реализацией проектов, чтобы большое количество граждан почувствовало свою причастность. Самое эффективное вложение денег государства - поощрение инициативы граждан", - сказал Соколов.

Грантовый конкурс "Город добрых соседей", приуроченный к подготовке 650-летия Кирова, состоялся в Кирове в 2023 году впервые по инициативе главы региона. Авторы проектов-победителей проводили в городе спортивные соревнования, фестивали, концерты, ярмарки и экскурсии, благоустраивали общественные пространства - скверы, детские и спортивные площадки, природные территории, пешеходные зоны.

Как отметил Соколов в своем Telegram-канале, прием заявок на новый конкурс начнется 22 сентября. "Предложил в этот же день провести и большую народную уборку в областном центре. Общественники идею поддержали", - написал губернатор.

Киров отметит 650-летие в 2024 году. В планах - проведение концертов с участием российских звезд, гастроли солистов Большого театра России и Мариинского театра. Планируется проведение международного фестиваля детских театров "Вятка - город детства", международного Васнецовского пленэра, концертов, джазового фестиваля, гастрофестивалей, выставок, форумов, тематических туров и других мероприятий.