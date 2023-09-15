Володин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому календарю

Председатель Госдумы отметил, что этот древний праздник символизирует стремление к духовному очищению и самосовершенствованию

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош ха-Шана, символизирующим наступление Нового года по иудейскому календарю. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Поздравляю еврейскую общину России с Рош ха-Шана - наступлением Нового года по иудейскому календарю", - приводит словам Володина думская пресс-служба.

Политик также отметил, что этот древний праздник символизирует стремление к духовному очищению и самосовершенствованию. По его словам, еврейская община вносит важный вклад в сохранение культурного многообразия России и поддержание межрелигиозного диалога, а также укрепление дружбы между народами.

"Желаю благополучия и всего наилучшего", - заключил председатель Госдумы.

Рош ха-Шана празднуется в течение двух первых дней месяца тишрей по еврейскому календарю (приходятся, как правило, на конец сентября - начало октября). Считается, что именно в этом месяце - седьмом по счету в году - Бог сотворил мир и первого человека - Адама.