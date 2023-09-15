В Вологде открыли памятник сотрудникам органов безопасности всех поколений

Как отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, возле монумента молодые сотрудники будут принимать присягу

ТАСС , 15 сентября. Монумент в память о сотрудниках органов безопасности открыли в одном из скверов в центре Вологды. На постаменте из гранита установили три бронзовые скульптуры, олицетворяющие образы контрразведчика, офицера времен Великой Отечественной войны и бойца спецподразделений ФСБ России, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.

"Работники службы безопасности часто находятся в тени, не всегда известны их имена, но мы знаем про их дела. Достаточно вспомнить 1990-е годы, когда пришлось предотвращать огромное количество террористических акций. Тогда наши спецслужбы сумели обуздать террористов. Сегодня специальная военная операция требует особого отношения к памяти о защитниках Отечества. Необходима поддержка нашим воинам, которые сейчас отстаивают интересы страны. Огромную роль в этом играет патриотическое воспитание молодежи. Открытие памятника - важная часть этой работы", - привела пресс-служба слова сенатора Юрия Воробьева.

Как отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, монумент является символом мужества и воинской доблести. Здесь молодые сотрудники будут принимать присягу. "Во все времена сотрудники органов безопасности, чекисты защищали интересы нашей страны, ее целостность, укрепляли ее обороноспособность. Во время Великой Отечественной войны, в горячих точках, во время специальной военной операции вы демонстрировали героизм и мужество, выполняли свой долг до конца", - цитирует пресс-служба главу региона.

Автор памятника - скульптор федерального автономного учреждения культуры и искусства "Студия военных художников имени М.Б. Грекова" Минобороны России Дмитрий Клавсуц. По его словам, показан собирательный образ сотрудников. В левой части композиции представлен образ контрразведчика 1920-х годов, в центре - офицера 1940-х годов, справа - сотрудника спецподразделения наших времен. На щите в центре выковали слова "Отечество", "Верность", "Честь".

Как отметил заместитель руководителя службы организационно-кадровой работы ФСБ России генерал-лейтенант Олег Южаков, сегодня при проведении специальной военной операции сотрудники ФСБ России выполняют свой долг, проявляя мужество и героизм. "За плечами наших ребят - Великая Отечественная война, Афганистан, Сирия. Образ героев разных лет запечатлен скульптором в памятнике. Контрразведчики, сотрудники органов безопасности сделают все для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Южаков.