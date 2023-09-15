В центре Петербурга ограничат движение транспорта в выходные из-за велогонки "La Strada"

Изменения также коснутся движения общественного транспорта в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения в движении транспорта введут в центре Петербурга с 00:00 16 сентября до 00:00 17 сентября в связи с проведением велогонки и велофестиваля La Strada. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В связи с проведением мероприятия для велосипедистов-любителей La Strada в предстоящие выходные в центре Петербурга вводятся временные ограничения в движении транспорта. С 00:00 16 сентября до 23:59 17 сентября - запрещается остановка транспортных средств на площади Собчака. А с 00:00 до 23:59 17 сентября - еще на 31 участке дорог", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 00:00 16 сентября до 00:00 17 сентября будет сужена проезжая часть на Благовещенском мосту от Английской набережной к Университетской набережной и на Исаакиевской площади вдоль домов №5 по Исаакиевской площади и №44 по Большой Морской улице. Также в это время будет прекращено движение транспорта на площади Собчака, а с 7:00 до 15:00 будет прекращено движение транспорта на 38 улицах в разных районах города.

"Вносятся изменения в движение общественного транспорта: 24 автобусных маршрута: №1, 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 41, 42, 47, 49, 50, 70, 71, 100, 128, 151, 152, 181, 191, 262, 290 и 6 троллейбусных маршрутов: № 1, 5, 7, 10, 11, 22", - уточнили в комтрансе Петербурга.

Велофестиваль La Strada пройдет в Петербурге 17 сентября на небольшой дистанции в 20 км. Параллельно с этим стартует велогонка с выбором заезда на дистанции 40 или 80 км по центральным улицам города.