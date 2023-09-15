На Кубани планируют создать патриотический лагерь для интеграции детей из новых регионов

Здравницы Краснодарского края за летний сезон приняли на отдых 8 тыс. детей с новых территорий России

АРМАВИР, 15 сентября. /ТАСС/. Детский лагерь патриотического воспитания для интеграции детей из новых регионов планируют создать в Краснодарском крае в рамках проекта "Юный патриот". Об этом заявила руководитель краевой общественной благотворительной организации "Центр помощи гражданам "Рука милосердия" Эмма Григорян на площадке первого в России международного педагогического форума "Новые смыслы образования" в Армавирском государственном педагогическом университете.

"Дети хотят взаимодействовать. Мы с главой Мостовского района договорились создать военно-патриотический лагерь. Будем приглашать с новых территорий детей к нам на 5-10 дней, чтобы они взаимодействовали со сверстниками и понимали, что им здесь рады, что они пришли в семью. Ведь родина - семья, Россия - наш общий большой дом", - сказала Григорян. По ее словам, фонд работает с детьми из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей еще с 2014 года.

Первый международный педагогический форум открылся в пятницу в Армавирском государственном педагогическом университете панельной дискуссией, где обсуждались вопросы новых приоритетов в образовании. С видеоприветствием к участникам форума обратился глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Примечательно, что в Год педагога и наставника это событие проходит в учебном заведении со 100-летней историей - Армавирском государственном педагогическом университете. Вы продолжаете лучшие отечественные традиции педагогики, формируете новые подходы в обучении и сопровождении учителей, вместе мы ежедневно работаем над укреплением единого образовательного пространства, в наши дни именно педагог становится проводником базовых ценностей, которые формируют личность. Сегодня этот форум объединил педагогов из разных регионов и наших зарубежных коллег из дружественных стран", - сказал Кравцов, отметив, что площадка форума станет местом обмена опытом, обсуждения новых методик и инновационных технологий в образовании.

В работе форума, принимают участие, в том числе, министр образования и науки Республики Южная Осетия Аслан Лолаев и министр просвещения Республики Абхазия Инал Габлия. В ходе панельной дискуссии участники обсудили вопросы новых приоритетов в образовании, состоялось расширенное заседание совета ректоров вузов Южного федерального округа, ряд площадок форума посвящены темам лучших практик российского образования за рубежом и новым смыслам воспитания в условиях проведения специальной военной операции.

Отдых для детей из новых регионов

Ранее сообщалось, что здравницы Краснодарского края за прошедшее лето приняли на отдых 8 тыс. детей из регионов, вошедших в состав России по итогам проведения референдумов, что в два раза больше, чем в 2022 году. Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России. На Кубани сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники со всей страны. За лето 2023 года детские здравницы Кубани посетили 300 тыс. детей, 300 тыс. детей из разных регионов России, до конца года планируется принять еще порядка 50 тыс. ребят.