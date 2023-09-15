В России надеются, что посещения ущелья Трусо в Грузии станут регулярными

Глава секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в грузинском государстве Дмитрий Трофимов отметил, что это будет еще одним шагом к началу честного и открытого диалога между народами

ТБИЛИСИ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов выразил надежду, что посещение осетинами - уроженцами ущелья Трусо родных мест в Грузии может стать частым и регулярным, что будет еще одним шагом к началу честного и открытого диалога между народами.

"В нынешнем году в Грузии побывало уже 23 человека, которые провели в Коби и Трусо (Трусовское ущелье - прим. ТАСС) три полных дня. Вот так за три года были сделаны, казалось бы, маленькие, но такие важные шаги. Важные не только и не столько для большой политики, а для обычных людей, которые долгие годы не встречали участие и поддержку. Надеюсь, что такие поездки станут регулярными, а ныне живущие в Северной Осетии трусовцы будут иметь возможность беспрепятственно приезжать в родные места", - сообщил ТАСС дипломат.

62-летний Ахарсбек Калагов, который был в составе небольшой группы осетин, посетивших недавно Трусо, благодарит как грузинскую, так и российскую стороны за то, что ему была предоставлена возможность повидать родные места. "Я здесь родился и долгое время мечтал вновь побывать, но не мог. Благодаря хорошим людям с двух сторон нам удалось посетить могилы предков и побывать в святых для нас местах", - сообщил ТАСС Калагов.

Руководитель представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев ранее в среду сообщил ТАСС, что представители шести осетинских фамилий в количестве 23 человек посетили на родине в Трусовском ущелье Грузии могилы предков и древнее святилища. Это стало возможным после двух месяцев согласований по линии Секции интересов.

Трусовское ущелье находится на северо-востоке Грузии, его основная часть принадлежит Казбегскому муниципалитету, а небольшой участок у ледника Савитиси находится на территории Российской Федерации и относится к Республике Северная Осетия - Алания. В ущелье традиционно проживали, в основном, осетины. Согласно переписи населения Грузии на 1989 год, в ущелье проживали 65 осетинских семей. Это примерно 1 тыс. человек. Они занимались отгонным скотоводством, три сезона в году они жили в Трусо, а на зиму отгоняли скот в Северную Осетию. С 2005 года власти Грузии без объяснения причин закрыли для трусовцев въезд на территорию Грузии. В 2021 году впервые за 16 лет было согласовано однодневное посещение ущелья группой уроженцев Трусо. В 2022 году североосетинская делегация (уже 17 человек вместо 10) провела в Грузии два дня.