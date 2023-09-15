Во Франции усилили охрану синагог на время еврейского Нового года

Как уточнил глава МВД Жеральд Дарманен, в обеспечении порядка будут участвовать полицейские, жандармы и военнослужащие, патрулирующие города в ходе антитеррористической операции "Часовой"

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить меры безопасности в районе синагог накануне праздника Рош ха-Шана (еврейский Новый год).

"Я поздравляю всех евреев с праздником Рош ха-Шана, - написал Дарманен в социальной сети X (ранее Twitter). - Я отдал распоряжения префектам усилить безопасность в районе синагог на время праздничных дней". Как уточнил глава МВД, в обеспечении порядка будут участвовать полицейские, жандармы и военнослужащие, патрулирующие города в ходе антитеррористической операции "Часовой".

Рош ха-Шана является одним из главных праздников для верующих. Отмечается в течение двух первых дней месяца тишрей по еврейскому календарю (приходится, как правило, на конец сентября - начало октября). В 2023 году начало праздника выпадает на вечер 15 сентября.