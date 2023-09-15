В 11 округах Подмосковья в выходные пройдет акция по проверке здоровья в парках

В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Жители Московской области 16 и 17 сентября смогут проверить состояние своего организма в парках 11 городских округов региона в рамках заключительной акции "Проверь свое здоровье в парке". Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В парках Московской области в субботу и воскресенье пройдет заключительная в этом году акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 11 городских округах, в том числе в Пушкинском, Коломенском, Ленинском, Мытищах, Раменском и других", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

"С начала лета в парках Подмосковья проходит акция по проверке здоровье. За это время в ней приняли участие почти 8 тыс. жителей Подмосковья. В рамках такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе. В выходные пройдет заключительная акция в этом году", - привели в пресс-службе слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.