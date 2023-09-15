Источник сообщил о плановом нахождении в клинике Игоря Николаева

По словам собеседника агентства, народный артист РФ не в реанимации

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ, певец и композитор Игорь Николаев находится в больнице в плановом порядке. Он не в реанимации, поводов для беспокойства нет, сообщил ТАСС источник в окружении музыканта.

"С ним все нормально, говорили вот только что. Он не в реанимации. Планово он в больнице", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Николаев находится в палате интенсивной терапии из-за проблем с сердцем, а его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Игорь Николаев родился 17 января 1960 года в Холмске (Сахалинская область). Писал песни для таких артистов, как Алла Пугачева ("Айсберг", "Расскажите, птицы"), Ирина Аллегрова ("Суженый мой", "Не улетай, любовь", "Странник", "Младший лейтенант"), Наташа Королева ("Желтые тюльпаны", "Подсолнухи", "Маленькая страна"). С 1986 года выступает как сольный исполнитель.