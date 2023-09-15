Главгосстройнадзор Подмосковья получил новые полномочия в сфере возведения нежилых зданий

Главгосстройнадзор области будет выдавать документацию по планировке территории, разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию нежилых зданий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Полномочия по выдаче документации по планировке территорий, разрешений на строительства и ввод в эксплуатацию нежилых зданий передали Главному управлению государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Главному управлению государственного строительного надзора Московской области переданы полномочия, которые ранее осуществлялись министерством жилищной политики региона. <...> Главгосстройнадзор Московской области будет выдавать документацию по планировке территории, разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию нежилых зданий. Это школы, поликлиники, детские сады, котельные, склады, магазины и другие объекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также ведомство будет контролировать комплексное развитие территорий в отношении объектов нежилого назначения.