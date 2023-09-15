В Израиле начали празднование Рош ха-Шана

В ближайшие два дня в стране запрещена практически любая работа, кроме приготовления еды

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Израильтяне с заходом солнца начали праздновать Рош ха-Шана - наступление 5784 года по еврейскому календарю, в котором дни считаются от заката до заката.

Рош ха-Шана отмечают первые два дня иудейского месяца тишрей. В эти дни, которые в Израиле являются выходными, традицией запрещена практически любая работа, кроме приготовления еды. На праздничный стол принято подавать яблоки с медом, сладости, блюда из моркови, свеклы, тыквы, финики, а также голову рыбы или барана. Это связано с тем, что Рош ха-Шана в переводе означает "голова года".

Считается, что Рош ха-Шана отмечается в годовщину не первого, а шестого дня Сотворения мира, когда был создан человек. Новый год открывает собой череду осенних еврейских праздников. Через два дня наступает так называемый пост Гедалии, еще через неделю - Йом киппур (Судный день), затем следует отмечаемый семь дней праздник Суккот.

Армия обороны Израиля с пятницы по воскресенье ввела режим полной блокады палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Как сообщила армейская пресс-служба, во время действия режима въезд палестинцев на израильскую территорию будет разрешен исключительно с гуманитарными и медицинскими целями и только с одобрения управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

Накануне празднования Рош ха-Шана статистическое бюро страны традиционно опубликовало данные по демографии. За последние 12 месяцев население еврейского государства увеличилось на 2% и составило 9,795 млн человек. Прогнозируется, что этот показатель достигнет 10 млн к концу 2024 года.