Под Воронежем возбудили три уголовных дела после заболевания 10 человек сибирской язвой

Также устанавливается источник распространения штамма сибирской язвы и его происхождения в Панинском и Богучарском районах

ВОРОНЕЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили три уголовных дела после выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области, где госпитализированы 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Расследуются три уголовных дела по ситуации с распространением сибирской язвы. Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия); ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия) и п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей); ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, уголовные дела возбуждены в отношении скупщиков зараженного мяса в Панинском районе, среди которых гражданин Республики Азербайджан, а также мужчины, реализовавшие данное мясо на рынок в Воронеже, владелицы подсобного хозяйства в Панинском районе и индивидуального предпринимателя - главы крестьянско-фермерского хозяйства в Богучарском районе. Всем им предъявлено обвинение, избраны меры пресечения. "В качестве подозреваемой допрошена ветеринарный врач, допустившая зараженное мясо на прилавки воронежского рынка без соответствующих проверок. Женщина дала признательные показания. В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение", - сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.

Сотрудники СК, их коллеги из УФСБ по региону и полиции, а также работники регионального Роспотребнадзора, управления ветеринарии Воронежской области и службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям устанавливают источник распространения штамма сибирской язвы и его происхождения в Панинском и Богучарском районах.

Ранее медики сообщали, что из очагов сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района и хутора Красные Холмы Панинской района в больницы Воронежа госпитализированы 10 человек: девять взрослых и один подросток, у которых диагностирована сибирская язва.

О первом очаге на хуторе Красные Холмы 20 августа сообщила администрация Панинского района, о втором - в холодильниках мясного ряда рынка "1 000 мелочей" в Воронеже - стало известно 22 августа из указа губернатора региона Александра Гусева, который ввел на нем карантин. С 1 сентября карантин по сибирской язве на рынке в Воронеже отменен. В очаге на хуторе Красные Холмы, на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского района карантин введен до 16 ноября. Еще о двух очагах 7 сентября стало известно из другого указа губернатора региона, который ввел карантин до 20 декабря в селе Лебединка Богучарского района: в здании фермы на улице Клубная, 15А, а также на участке на расстоянии в 650 м от нее.