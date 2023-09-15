Посол США в России посетила обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

Согласно сообщению американского посольства, Линн Трейси побывала в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Посол США в Москве Линн Трейси посетила в СИЗО "Лефортово" корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщило посольство США в РФ.

"Посол Трейси посетила сегодня репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Лефортовской тюрьме", - говорится в публикации диппредставительства в социальной сети X (ранее Twitter).

В посольстве добавили, что Гершкович "следит за новостями", в том числе за появлением его родителей в ООН на этой неделе.