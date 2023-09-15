15 сентября, 15:05,
обновлено 15 сентября, 15:25

Посол США в России посетила обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

Софья Сандурская/ ТАСС
Посол США в РФ Линн Трейси
© Софья Сандурская/ ТАСС

Согласно сообщению американского посольства, Линн Трейси побывала в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Посол США в Москве Линн Трейси посетила в СИЗО "Лефортово" корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщило посольство США в РФ.

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"Посол Трейси посетила сегодня репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Лефортовской тюрьме", - говорится в публикации диппредставительства в социальной сети X (ранее Twitter).

В посольстве добавили, что Гершкович "следит за новостями", в том числе за появлением его родителей в ООН на этой неделе. 

Теги:
СШАРоссияТрейси, Линн
© Информационное агентство ТАСС
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