В МВД России назвали Афганистан основной наркоугрозой для государств-членов ОДКБ

Замминистра внутренних дел Андрей Храпов отметил, что по различным экспертным оценкам, в этой стране на фоне сокращения на 80% производства опия-сырца значительно возросли объемы производимых синтетических наркотиков

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Основной наркоугрозой для государств-членов ОДКБ являются поставки наркотиков из Афганистана, где несмотря на сокращение на 80% производства опия-сырца значительно выросли объемы производимых синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России по итогам заседания Международного координационного штаба по руководству субрегиональной антинаркотической операцией "Канал-Перехват", посвященного подведению ее итогов. В заседании принял участие председатель координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов.

"Обращаясь к участникам встречи Андрей Храпов отметил, что основная наркоугроза по-прежнему исходит из Афганистана. По различным экспертным оценкам, в этой стране на фоне сокращения на 80% производства опия-сырца значительно возросли объемы производимых синтетических наркотиков, которые поступают, в том числе и в государства - члены ОДКБ", - говорится в сообщении.

Замглавы МВД России подчеркнул, что во всех странах ОДКБ активно используются для наркоторговли современные IT-технологии, и высказал уверенность в необходимости на постоянной основе осуществлять информационный обмен между правоохранительными органами государств-членов ОДКБ в отношении лиц, причастных к наркобизнесу, с целью пресечения деятельности наркопреступников.

Антинаркотическая операция проводилась с 11 по 15 сентября на территории государств-членов ОДКБ с целью пресечения каналов распространения наркотиков, их прекурсоров и аналогов, новых психоактивных и сильнодействующих веществ в регионах ответственности ОДКБ. "По предварительным данным, в результате скоординированных действий на территории стран ОДКБ из незаконного оборота изъято более 897 кг наркотиков, из них 237 кг марихуаны, более 279 кг наркотикосодержащих растений, свыше 301 кг гашиша, более 61 кг мефедрона и 1 кг метамфетамина, 2 кг героина, более 34 кг прекурсоров и 1 кг сильнодействующих веществ", - сказали в МВД.

Кроме того, в ходе операции выявлено 854 наркопреступления, в том числе по фактам контрабанды - 28, в групповых формах - 38. Также выявлено три факта легализации наркодоходов. Задержаны 399 человек за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 6 иностранных граждан, разыскано 44 преступника, находящихся в розыске. Выявлено 444 интернет-сайта, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации о наркотиках. Изъято 48 единиц огнестрельного оружия, 2 773 боеприпаса и более 2 кг взрывчатых веществ.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что операция "Канал-Перехват" прошла на достойном уровне, а совместная работа по укреплению и расширению сотрудничества, в том числе при проведении под эгидой ОДКБ операции "Канал", стала более качественной, приносящей позитивные результаты.