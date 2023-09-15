Новыми станциями салатовой линии метро в Москве за неделю воспользовались 213 тыс. раз

Для пассажиров после запуска новых станций экономия времени в дороге составляет до 40 минут в день

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новыми станциями "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена за неделю воспользовались 213 тыс. раз. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"C запуском финишного участка Люблинско-Дмитровской линии метро [7 сентября] больше 500 тыс. человек получили быстрые и удобные маршруты. Новыми станциями "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" за неделю воспользовались 213 тыс. раз", - значится в публикации.

Отмечается, что для пассажиров после запуска новых станций экономия времени в дороге составляет до 40 минут в день. "Студентам и преподавателям стало намного проще добираться до Московского физико-технического института. Теперь можно доехать на метро до "Физтеха" и сесть на бесплатный шаттл, который довезет прямо до вуза", - добавили в департаменте транспорта.