Естественная убыль населения России в январе-июле сократилась почти на 26%

По данным Росстата, смертность за семь месяцев сократилась на 11%, а рождаемость - на 3%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Естественная убыль населения России за январь-июль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась почти на 26%, сообщается на сайте Росстата.

"За первые семь месяцев 2023 года родились 726 тыс. 641 младенец, умерли 1 млн 23 тыс. 947 человек, зарегистрировано 491 тыс. 728 браков и 390 тыс. 797 разводов. Естественная убыль составила 297 тыс. 306 человек, что на 25,98% меньше, чем за январь-июль 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что смертность за семь месяцев 2023 года сократилась на 11%, а рождаемость - на 3%. Младенческая смертность снизилась на 13,7%.