Петербург представит в Китае предложения для туристов и возможности электронной визы

За 1,5 месяца электронные визы для поездок в Россию оформили уже больше 15 тыс. туристов из КНР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург представит актуальные предложения для путешественников и возможности электронной визы на крупнейшей в Китае международной выставке индустрии туризма и гостеприимства - China (Guangdong) International Tourism Industry Expo 2023 (CITIE 2023), впервые после пандемии открывшейся в Гуанчжоу в офлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

"На тематическом стенде города, организованном специалистами Конгрессно-выставочного бюро Комитета по развитию туризма, посетители смогут узнать от представителей крупнейших туроператоров, отелей и круизных судоходных компаний о всесезонных петербургских туристских предложениях. Российские эксперты расскажут о новых проектах, в том числе о реализуемой программе "Петербургское гостеприимство" для гостей из Китая, а также о возможностях оформления электронной визы", - говорится в сообщении.

Для специалистов турбизнеса Китая Конгресс-бюро организует медиамероприятие, включающее презентацию туристских возможностей Петербурга и рабочую встречу.

Туристский рынок КНР считается одним из приоритетных для России и для Петербурга. До пандемии доля туристов из Китая среди всех зарубежных гостей города составляла около 20% (951 тыс. из 4,9 млн иностранных туристов). 1 августа 2023 года Министерство экономического развития России объявило о запуске безвизового туристского обмена с Китаем для организованных групп. КНР также вошла в перечень государств, на которые распространяется действие электронной визы, и является лидером по их количеству. Так, по приведенным комитетом данным, за 1,5 месяца электронные визы для поездок в Россию оформили больше 15 тыс. китайских путешественников.

Выставка CITIE 2023 продлится до 17 сентября и объединит на одной площадке лучшие турпродукты, новые направления, маршруты и широкий перечень услуг в сфере гостеприимства со всего мира. Ожидается, что в выставке примут участие турагентства, а также различные туристские организации из более чем 50 стран.