В "Росгосцирке" сообщили о планах расширить географию фестиваля "Без границ"

Планируется сотрудничество с китайскими и арабским цирками, а также привлечение партнеров из стран БРИКС, сообщил генеральный директор Российской государственной цирковой компании Сергей Беляков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. География международного фестиваля циркового искусства "Без границ" будет расширяться. Планируется сотрудничество с китайскими и арабским цирками, а также привлечение партнеров из стран БРИКС, сообщил ТАСС генеральный директор Российской государственной цирковой компании ("Росгосцирк") Сергей Беляков.

"Сегодня горизонт планирования у фестиваля очень широкий: в будущем мы намерены еще больше расширить его географию, спектр жанрового разнообразия, привлечь к сотрудничеству лучшие цирки мира - знаменитый китайский цирк, уникальный арабский цирк, партнеров из стран БРИКС",- сказал собеседник агентства по завершении второго дня фестиваля в Санкт-Петербурге.

Второй международный фестиваль циркового искусства "Без границ" открылся в Санкт-Петербурге 14 сентября. Он продлится по 17 сентября в Большом государственном цирке на Фонтанке (Цирк Чинизелли).

В первый день зрителям представили программу А, в во второй - программу Б. В заключение смотра на манеже пройдут гала-выступления, которые завершатся церемонией награждения лауреатов.

По словам Белякова, "Без границ" отличается от других цирковых фестивалей "элитарностью и доступностью". "То есть, с одной стороны, мы демонстрируем зрителю абсолютный эксклюзив с точки зрения идей, жанров и исполнительского мастерства, с другой - делаем этот эксклюзив доступнее для тех, ради кого он созидается", - пояснил он.

В этом году в программу фестиваля вошли выступления артистов из 16 стран, в том числе из Италии, Испании, Германии, Японии, Австралии и других.

Иностранные гости

Иностранные участники смотра - жонглер из Испании и акробаты из Австралии считают, что искусство существует вне политики, у него нет границ, именно поэтому они решили принять участие в смотре в РФ.

Так, акробаты из Австралии Джордан Смит и Алина Суворина в беседе с ТАСС рассказали, что узнали о фестивале через Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). "Русский цирк самый лучший, - сказала Суворина, родившаяся в России. - Цирк вне политики".

© Полина Богомолова/ ТАСС

В свою очередь, участник из Испании Маки Мартин Мигель сказал, что узнал о смотре в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), для него важно участие в этом смотре. "Русская культура в целом очень важна для мира, я горжусь быть сегодня тут, на фестивале в России, - сказал собеседник агентства. - Искусство созвучно с названием фестиваля "Без границ". Он также отметил, что некоторые из коллег отговаривали его от поездки в Санкт-Петербург, однако артист на это внимания не обратил. "Люди здесь у вас очень добрые, мне безумно понравился Санкт-Петербург, я впервые в России", - заключил он.

После того как в 2022 году организаторы фестиваля циркового искусства в Монте-Карло, созданного князем Монако Ренье III в 1974 году, направили официальное письмо об отказе от участия артистов из России, было принято решение о проведении Международного фестиваля циркового искусства в РФ. Он проводится Министерством культуры Российской Федерации совместно с "Росгосцирком". Впервые смотр состоялся в ноябре 2022 года. Тогда в нем приняли участие более 150 артистов из 20 стран.