DPA: в Германии около 250 тыс. человек приняли участие в демонстрациях в защиту климата

По данным агентства, в частности, в акциях протеста участвовали около 24 тыс. человек в Берлине, примерно 22 тыс. - в Гамбурге, порядка 10 тыс. - в Мюнхене

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Порядка 250 тыс. человек по всей Германии приняли участие в демонстрациях, организованных движением в защиту климата Fridays For Future. Экологические активисты выступали за скорейшее принятие мер по защите климата, передает агентство DPA со ссылкой на представителя движения.

В Берлине, как отметил представитель Fridays For Future, в акциях протеста приняли участие около 24 тыс. человек, в Гамбурге - примерно 22 тыс., в Мюнхене - порядка 10 тыс. Оценки полиции были частично ниже. Во время последней так называемой глобальной климатической демонстрации в марте активисты оценили общее число участников примерно в 220 тыс., но в предыдущие годы их было больше.

В пятницу в школах по всему миру должны были пройти сотни митингов и так называемых климатических демонстраций с требованием быстрого отказа от угля, нефти и газа. Движение Fridays For Future было основано пять лет назад шведской активисткой Гретой Тунберг. В Германии оно пользуется большой популярностью.

Тунберг стала известна после того, как, будучи школьницей, в августе 2018 года вышла на акцию протеста возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат". Ее действия легли в основу общественного движения Fridays for Future, в рамках которого школьники и студенты по пятницам вместо занятий выходили на протесты, требуя от властей прилагать больше усилий в борьбе с изменением климата. В 2023 году Тунберг и ее движение в четвертый раз были номинированы на Нобелевскую премию мира.