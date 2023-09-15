Лидеры еврейской общины РФ поздравили верующих с иудейским Новым годом

Они пожелали встретить праздник с особым духовным подъемом и открыть "новую страницу в жизни"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Духовные лидеры еврейской общины России поздравили верующих с наступающим праздником Рош ха-Шана, пожелав встретить его с особым духовным подъемом и совершать добрые дела и правильные поступки с радостью и молитвой.

Вечером 15 сентября иудеи всего мира начинают праздновать Рош ха-Шана - день, означающий наступление Нового года по еврейскому календарю. Рош ха-Шана продлится два дня до вечера воскресенья. В преддверии праздника главный раввин России Берл Лазар обратился к еврейской общине страны с напутствием, отметив, что Рош ха-Шана - это время для осмысления дел, совершенных в истекшем году, и для принятия правильных решений на год наступающий.

"Главная идея праздника это идея тшува - возвращения к Богу, приближения к нему, выполнения той миссии, которую он на нас возложил. <...> Это праздник начала, когда открывается новая страница в жизни, когда можно очень многое начать с чистого листа", - говорится в обращении Лазара, которое распространила его пресс-служба.

Главный раввин России отметил, что в глубине души каждого человека есть побуждение именно к добрым делам, поскольку "душу нам дал Бог", который есть "начало и сущность всякого добра". "И праздник Рош ха-Шана как раз дает душе стимул полностью раскрыться, чтобы мы совершали правильные поступки, совершали их с радостью и на подъеме", - говорится в послании.

Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода также направил еврейским общинам России поздравление с иудейским Новым годом, напомнив, что в дни Рош ха-Шана в общинах принято устраивать торжественные трапезы с различными блюдами и окунать дольку яблока в мед, а в синагогах слушать шофар, духовой инструмент из бараньего рога. "Звучание шофара помогает нам освободиться не только от рутины, но и от собственных штампов восприятия жизни и ложных идеалов, чтобы мы могли испытать начало грядущего года как что-то на самом деле новое, наполненное потенциалом для перемен к лучшему и хороших поступков", - отметил Борода.

Президент Международного фонда горских евреев "Стмэги" Герман Захарьяев охарактеризовал Рош ха-Шана как "праздник высокой ответственности человека перед Всевышним, время размышлений, самоанализа и покаяния". По его словам, в буквальном переводе с иврита Рош ха-Шана означает "голова года", и в этом кроется несколько смыслов. "Речь идет не только о фактическом начале нового календарного периода, но и о духовном обновлении, которое переживает каждый человек, проводя эти дни в молитве, раздумьях над своими ошибками в прошлом году и планами их исправления в будущем", - говорится в обращении.