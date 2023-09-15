В Москве объявили победителей всероссийского конкурса чтецов к 100-летию Гамзатова

Всего в конкурсе приняли участие 647 чтецов из 69 регионов России

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Победителей Всероссийского конкурса чтецов "Полет стихов", приуроченного к 100-летию дагестанского поэта и писателя Расула Гамзатова, наградили в Доме Пашкова. Лауреатами стали 12 чтецов из разных регионов России, сообщили в пресс-службе Российской государственной библиотеки (РГБ).

"Наследие Расула Гамзатова ценят и любят не только в Дагестане, но и во всей России и далеко за ее пределами. Действительно, творчество поэта по праву можно назвать объединяющим для всех, кому дорог родной язык и многонациональная культура нашей страны. Я искренне поздравляю всех победителей конкурса", - привели в пресс-службе РГБ слова министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая направила приветствие участникам конкурса.

Победительницей в номинации "Лучшее прочтение поэтического произведения" стала Ульяна Трифонова из Крыма, в номинации "Лучшее прочтение отрывка из поэтического или прозаического произведения" первое место заняла Патимат Газиева из Дагестана. Приз в категории "Лучшее исполнение песни на стихи" получили Дамир Медетов и Вероника Медетова из Астраханской области, а в специальной номинации "Произведения Р.Г. Гамзатова на языках народов России" победительницей стала Зайнаб Гаджиева из Дагестана.

Как рассказали в пресс-службе, всего в конкурсе приняли участие 647 чтецов из 69 регионов России. "Самому юному участнику было 5 лет, а самому взрослому - 95", - добавили в "Ленинке".

Всероссийский конкурс чтецов "Полет стихов" учрежден Министерством культуры РФ и организован Российской государственной библиотекой. В конкурсе участвовали пользователи и работники модельных библиотек, созданных в рамках национального проекта "Культура".

О поэте

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года.

Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.