В "Вебере" отметили, что более 50% опрошенных россиян боятся, что ИИ заменит их в работе

По данным опроса, 69% даже не пробовали использовать эти технологии в рабочих задачах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Половина участников опроса, проведенного среди жителей России, боится, что в будущем искусственный интеллект (ИИ) и нейросети заменят человека в работе. Опрос проводился "Мастерской новых медиа" совместно с социологическим агентством "Вебер" (проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы").

Исследование проводилось 12-14 сентября 2023 года методом River Sampling среди пользователей социальных сетей (выборка - 1,3 тыс. респондентов) и при помощи целевой рассылки профильным специалистам в сфере медиа (250 экспертов).

"Половина опрошенных (51%) опасается, что в будущем технологии ИИ способны заменить человека в его работе. При этом большинство (69%) даже не пробовали использовать эти технологии в рабочих задачах. Но те, кто пользовались возможностями ИИ, заявили, что задачи, выполненные нейросетью, были высокого уровня - таких респондентов было 44%", - привели результаты исследования на интенсиве "Мастерская новых медиа. Технологии будущего", прошедшего в Москве.

В целом россияне одобряют использование ИИ и нейросетей в работе, но не во всех сферах. Чаще всего позитивно оценивают использование ИИ в космосе (67%), промышленности (65%) и сельском хозяйстве (58%). Респонденты негативно отнеслись к применению ИИ в политике (64%), юридической сфере (58%) и образовании (57%). К развитию искусственного интеллекта и нейросетей большинство опрошенных относятся либо положительно (39%), либо нейтрально (28%). При этом больше половины опрошенных - 56% - заявили, что не доверяют этим технологиям, а доверяют - 30%.

Почти половина респондентов (42%) беспокоятся из-за развития возможностей искусственного интеллекта и нейросетей. В качестве основных страхов респонденты выделили деградацию человечества (60%), возникновение неподконтрольных ситуаций (51%), использование ИИ в корыстных целях (49%), замену деятельности человека или потерю рабочих мест (45%), отсутствие контроля развития ИИ (44%), использование искусственного интеллекта в военных целях (39%).

Среди опрошенных медиаспециалистов доверие к ИИ значительно выше: ему доверяют 57%, а одобряют развитие и использование - 83%. Также большинство специалистов в сфере медиа - 84% - одобряют использование ИИ в медиа, в то время как среди остальных групп данный процент в два раза меньше - 39%. Основная часть респондентов (82%), имеющих отношение к медиа, как минимум раз в жизни пробовали работать с нейросетями, а 23% делают это на регулярной основе. Большинство медиаспециалистов (78%) не беспокоятся, что ИИ может лишить их работы. На вопрос о том, что ИИ сможет занять их место, положительно ответили только 18%.